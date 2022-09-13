Масштабный проект для молодежи «Бизнес-вояж» стартовал в Липецкой области. Подобный формат для региона уникален и направлен на вовлечение в предпринимательскую деятельность студентов учреждений среднего профессионального образования, выявление среди них будущих талантливых предпринимателей и информирование о существующих мерах поддержки.

В первый день обучения центр «Мой бизнес» (АНО «ЦПЭ Липецкой области») посетили студенты Липецкого колледжа транспорта и дорожного хозяйства. Обучение прошло в формате деловой игры «Путь предпринимателя». Перед участниками выступили представители Центра поддержки предпринимательства, Центра инноваций социальной сферы, Регионального центра инжиниринга и кластерного развития, Центра поддержки экспорта. Спикеры презентовали услуги каждого подразделения и рассказали о том, чем каждое из них помогает предпринимателям на разных этапах развития бизнеса – от выбора идеи и ниши до выхода на международный рынок.

Студенты выбирали конкретный бизнес-кейс и затем составляли путь предпринимателя – формулировали продукт, изучали возможность получения статуса социального или производственного предприятия, разрабатывали стратегию выхода на экспорт. По окончании интерактива члены студенческих команд задавали друг другу вопросы и учились отрабатывать возражения и презентовать свои проекты.

Всего в рамках проекта состоятся 26 встреч с учащимися образовательных учреждений области. Первый этап проходит в формате экскурсий и включает в себя знакомство студентов с работой центров «Мой бизнес» в Липецке и Ельце. В ходе экскурсий планируется проведение тестирования студентов для определения их предпринимательского потенциала. На втором этапе проекта по итогам тестирования будут отобраны по два кандидата от каждого образовательного учреждения для дальнейшего участия в бизнес-интенсиве на базе Центра поддержки одаренных детей «Стратегия». Лучшие студенты – участники бизнес-интенсива – будут отмечены руководством региона в декабре нынешнего года на итоговом мероприятии, посвященном развитию предпринимательства в Липецкой области, сообщили организаторы проекта «Бизнес-вояж».

Центр «Мой бизнес» в Липецкой области создан в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Функции органа управления Центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредителями которой являются правительство Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата. В регионе постоянно прорабатываются новые направления поддержки предпринимательства, которые позволят вывести эту сферу экономики на качественно новый уровень. «Малый бизнес – путь к повышению благосостояния каждого человека, – считает губернатор Игорь Артамонов. – У нас разработаны и действуют программы, направленные на всестороннюю поддержку этой сферы – и финансовую, и консультативную, и юридическую. Сегодня задача власти – объяснить населению перспективы и найти инициативных людей».