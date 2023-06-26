День молодежи России липчане отметили накануне масштабным праздником. Главной площадкой стало липецкое Городище. Молодых липчан поздравили руководители областного центра. Лучшие представители получили награды за достижения в учебе, науке, спорте, творчестве и общественной деятельности. На сцене выступили липецкие творческие коллективы и солисты, а также популярный певец Егор Шип. Завершил праздничный вечер Open air.

«Наши прекрасные, яркие, талантливые парни и девушки, все самое интересное у вас впереди, — написал в своем телеграм-канале губернатор Игорь Артамонов. — Пусть не гаснет огонь в сердце, и всегда будет цель впереди. Любите, мечтайте, дерзайте, верьте в себя. Вы — лучшие! Поздравляю!»

Игорь Артамонов неоднократно подчеркивал, что правительство Липецкой области стремится создать все условия для того, чтобы липецкая молодежь смогла в полной мере проявить свои умения и таланты, направив их на благо общества, развитие Липецкой области и всей России. Юноши и девушки неравнодушны к судьбам других людей, понимают необходимость личного участия в решении социальных проблем и готовы безвозмездно посвящать этому свое время. Сегодня Липецкая область по праву считается одним из лидеров развития добровольческого движения в России.

Оно становится эффективной платформой общественно-государственного партнерства и взаимодействия институтов гражданского общества с органами власти при решении конкретных социальных задач, считает Игорь Артамонов. «Молодежная инициатива обязательно поднимет и других на добрые дела», – уверен руководитель региона.