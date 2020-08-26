Масштабный проект по обучению населения финансовой грамотности стартует в Липецкой области

Более 300 тысяч жителей Липецкой области познакомятся с ключевыми темами финансовой грамотности и финансовой безопасности в рамках масштабной программы, которая стартует в регионе. Методические материалы для реализации проекта разработал Сбербанк, его же сотрудники прочитают лекции липчанам.

Сегодня начался трехдневный курс для специалистов, которые затем будут передавать полученную информацию своим слушателям на более чем 80 предприятиях области. А уже на следующей неделе в онлайн-формате пройдет обучение преподавателей вузов, колледжей и учителей школ.

Проект реализуется по инициативе главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова и станет одним из самых крупных. «Первые публичные лекции состоятся в День знаний, что, безусловно, символично. Тематика лекций очень актуальна, ведь любой современный человек должен уметь формировать личный или семейный бюджет, планировать расходы, анализировать экономическую ситуацию и вкладывать деньги. Благополучие каждого начинается с осознанного отношения к деньгам и финансового мышления», – уверен глава региона.

Игорь Артамонов добавил, что обучение жителей области продлится до конца года. Преподаватели, учителя и финансисты станут проводниками основ финансовой грамотности и финансовой безопасности. «Мы постараемся, чтобы качество лекций было на высоком уровне», – подчеркнул руководитель исполнительной власти региона.

«Как стать финансово грамотным человеком», «Как защититься от мошенников», «Купить или копить», «Налоговый вычет», «Семейный бюджет» и «Онлайн-платежи» – вот перечень тем, которые будут раскрыты слушателям проекта. Отдельно будет проходить обучение пенсионеров, ключевой темой для них станет «Безопасность».

«У нас есть положительный опыт обучения финансовой грамотности, – отметил управляющий Липецким отделением ПАО Сбербанк Роман Петрухин. – Наши специалисты на протяжении последних пяти лет проводят встречи со старшим поколением, но масштабы нового проекта позволят вывести просветительскую деятельность на новый уровень».