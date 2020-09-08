Масштабный проект по повышению финансовой грамотности населения набирает обороты в Липецкой области

По инициативе главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова в регионе реализуется масштабный проект по финансовой грамотности, направленный на повышение знаний населения в части безопасного использования цифровых каналов, умения анализировать экономическую ситуацию и планировать личный и семейный бюджеты. Символично, что старт проекту дал сам руководитель региона накануне Дня знаний, проведя две публичные лекции: одну для студентов Липецкого государственного технического университета и вторую для наставников – липецких предпринимателей, которые подключатся к процессу распространения полезных знаний.

«Сегодня крайне важно, чтобы любой человек владел современными финансовыми инструментами, – считает Игорь Артамонов. – Он должен уметь планировать личный и семейный бюджет, свои расходы, адекватно оценивать существующие риски и правильно вкладывать деньги. Повышение финансовой грамотности – это важная социальная задача и веление времени. Для ее решения в рамках проекта до конца года в Липецкой области пройдут сотни встреч на предприятиях, в организациях и образовательных учреждениях. Финансовую грамотность смогут повысить около 300 тысяч липчан».

Активное участие в реализации проекта принимает Сбербанк. Только за первую неделю сентября с участием его специалистов состоялись десятки лекций. Сотрудники Липецкого отделения Сбербанка выступили в организациях, представляющих различные сферы экономики региона: в профсоюзном комитете Новолипецкого металлургического комбината, в «Липецкводоканале», в управлении сельского хозяйства региона, в ООО «Форсаж», перед педагогическим коллективом детского сада №37, а также в Центре социальной защиты населения по городу Елец, Грязинском автотранспортном предприятии, Областной научной медицинской библиотеке и Задонском лесхозе.

«Как стать финансово грамотным человеком», «Как защититься от мошенников», «Накопить или взять в кредит», «Как и за что оформить налоговый вычет», «Семейный бюджет» и «Как формируется бюджет региона» – вот темы, которые будут раскрыты слушателям проекта. Отдельно пройдет обучение пенсионеров, им расскажут «Простые правила безопасности». За одну встречу лектор может охватить до двух тем, а если аудиторию заинтересуют другие направления, то лекции можно продолжить.

«Мы с благодарностью восприняли важную инициативу главы администрации Липецкой области, понимая всю важность этого проекта для населения. Готовы провести встречи на всех предприятиях, которые проявят инициативу и пригласят наших специалистов. Уже по первым отзывам нам понятно, что инициатива актуальна и вызывает большой интерес у аудитории. Надеемся, что знания, накопленные нашими сотрудниками, будут полезны липчанам», – сказал управляющий Липецким отделением Сбербанка Роман Петрухин.