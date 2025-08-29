Массовая прививочная кампания против гриппа началась в Липецкой области

В Липецкой области началась массовая прививочная кампания против гриппа. В рамках Национального календаря профилактических прививок регион получил 197 720 доз вакцины для детей и взрослых.

Главный эпидемиолог регионального минздрава Андрей Филатов пояснил, что в текущем сезоне ожидается активность сразу нескольких штаммов гриппа А (H3N2 и H1N1) и В. От всех этих вирусов в регионе есть вакцины. Врачи рекомендуют начать прививаться уже сейчас.

«Вакцинация остаётся наиболее эффективным инструментом профилактики гриппа. В регионе мы стараемся создать все условия для иммунизации населения», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Бесплатная вакцинация доступна следующим категориям: дети и подростки до 18 лет, студенты, беременные женщины во втором и третьем триместрах, люди старше 60 лет, граждане с хроническими заболеваниями, а также представители профессий, которые подвержены повышенному риску заражения, – медицинские работники, педагоги, сотрудники коммунальных предприятий, торговли, транспорта и социальной сферы.

Минздрав региона также рекомендует руководителям промышленных предприятий и организаций, которые не включены в перечень обязательных категорий, организовать выездную вакцинацию сотрудников. Для этого необходимо обратиться в государственную поликлинику.

На сегодняшний день в область поставлены отечественные вакцины «Флю-М», «Совигрипп» и четырёхкомпонентная «Ультрикс Квадри». Все они прошли государственный контроль качества и получают положительные оценки специалистов.

Также закуплена вакцина против пневмококковой инфекции для граждан старше 60 лет. Прививки можно делать одновременно против гриппа и пневмококка.

Вакцинация проводится более чем в 50 медицинских учреждениях региона – больницах и поликлиниках. Записаться можно через регистратуру, портал Госуслуг или лично обратившись в медучреждение.