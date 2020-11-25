В регионе

Массовую торговлю ёлками в Липецкой области начнут с 20 декабря

3 часа назад
24 посмотрели

Лесники Липецкой области планируют заготовить более 30 тысяч лесных новогодних красавиц

До наступления Нового года осталось чуть больше месяца. Для работников лесхозов наступила самая «жаркая пора».

Более 30 тысяч новогодних елей и сосен планируется заготовить лесниками для населения региона. Девять лесхозов области доставят в г. Липецк и другие населенные пункты главный символ новогоднего праздника. Молодые деревца для жителей региона, выращенных на новогодних плантациях, лесники отбирают тщательно. Сосны и ели из липецких лесхозов будут радовать липчан все новогодние праздники.

Массовая торговля новогодними красавицами в регионе начнётся с 20-го декабря.

Управление лесного хозяйства Липецкой области в очередной раз напоминает жителям города и области, что за незаконную рубку предусмотрены серьёзные штрафы: на граждан — от 3 до 4 тысяч рублей, на должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей, на юридических лиц – от 200 до 300 тысяч рублей. Помимо штрафа, придётся заплатить ущерб, нанесённый природе. За одно незаконное срубленное деревце придется заплатить 2946 рубля.

Подписывайтесь на нас ВКОНТАКТЕ и в ОДНОКЛАССНИКАХ или сделайте свои ЯндексНовости более близкими

Не забывайте и про наш Яндекс Дзен

Вам также может быть интересно

Подписка
Уведомлять меня о
0 комментариев
Inline Feedbacks
View all comments