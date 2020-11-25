Массовую торговлю ёлками в Липецкой области начнут с 20 декабря

До наступления Нового года осталось чуть больше месяца. Для работников лесхозов наступила самая «жаркая пора».

Более 30 тысяч новогодних елей и сосен планируется заготовить лесниками для населения региона. Девять лесхозов области доставят в г. Липецк и другие населенные пункты главный символ новогоднего праздника. Молодые деревца для жителей региона, выращенных на новогодних плантациях, лесники отбирают тщательно. Сосны и ели из липецких лесхозов будут радовать липчан все новогодние праздники.

Массовая торговля новогодними красавицами в регионе начнётся с 20-го декабря.

Управление лесного хозяйства Липецкой области в очередной раз напоминает жителям города и области, что за незаконную рубку предусмотрены серьёзные штрафы: на граждан — от 3 до 4 тысяч рублей, на должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей, на юридических лиц – от 200 до 300 тысяч рублей. Помимо штрафа, придётся заплатить ущерб, нанесённый природе. За одно незаконное срубленное деревце придется заплатить 2946 рубля.