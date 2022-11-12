Общегородской субботник состоялся накануне на Набережной в Липецке. Участие в нем приняли около 200 человек. Активисты разделились на две группы. Одни очищали от мусора территорию до Петровского моста, другие трудились со стороны гипермаркета «Метро». В общей сложности было собрано и вывезено более 500 мешков мусора.

Сезон осенних субботников стартовал в октябре. В различных районах областного центра, в парках, скверах, возле учреждений, а также в лесополосах, садоводческих товариществах и гаражных кооперативах прошло порядка 100 уборок. Планируется, что при благоприятных погодных условиях в городе состоится еще восемь массовых субботников и около 200 локальных. Помочь в организации субботника на общественном пространстве липчанам готовы в департаменте развития территории, управлениях округами и управляющих компаниях.

«Субботники – это прекрасная инициатива. И город становится чище, и сами люди после участия в таких уборках начинают больше беречь общественные пространства», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.