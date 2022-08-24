Любители активного отдыха и двухколесного транспорта 28 августа смогут стать частью большого спортивного фестиваля. Маршрут велопарада пройдет по трассам «Липецкий триатлон. Зеленый остров,113».

Регистрация участников начнется в 11:00 на территории парка «Быханов сад». Ограничений по возрасту для участников нет. Дети до 14 лет допускаются к участию только в сопровождении родителей. Старт колонны запланирован на 13:15. Участники велопарада пройдут по маршруту: Быханов сад – площадь Авиаторов – улица Гагарина – улица Плеханова – площадь Плеханова. Затем в обратном порядке. Велосипедисты могут внести свой вклад и сделать воздух чище, став частью Всероссийской акции «Выбираю Чистый воздух».

Колонну участников велопарада возглавят представители спортивной школы № 7 Липецка. В их числе будут кандидат в мастера спорта по велоспорту, президент Федерации велосипедного спорта Липецкой области Максим Раилко, мастер спорта международного класса по велоспорту Сергей Севостьянов, мастер спорта России по велоспорту Елена Королева.

Это не первый подобный массовый заезд. В этом году более 1500 жителей и гостей региона разных возрастов приняли участие в седьмом липецком велопараде.

«Спорт и массовая физическая культура определяют становление молодого поколения и формируют здоровье нации. Массовость – основа всех наших спортивных достижений. В Липецкой области жители любого возраста могут выбрать вид спорта по своему желанию», – подчеркивает губернатор Игорь Артамонов.