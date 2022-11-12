Руководители предприятий и компаний областного центра прошли мастер-класс «В чем секрет успеха Google, Intel, Tesla и подобных компаний, и как эту секретную технологию может внедрить любой предприниматель», который организовал «Технопарк-Липецк». Участники узнали, как адаптировать для любого бизнеса методику гибкого управления проектами и вовлечь всех сотрудников в работу на результат.

В частности, липецкие предприниматели познакомились с методикой Agile. Это технология, обобщающая целый ряд подходов и практик гибкого управления проектами. Более подробно рассказывалось о методологии Objectives and Key Results (англ. «цели и ключевые результаты»). Внедрение такой системы позволяет синхронизировать командные и индивидуальные цели, а также обеспечить эффективный контроль над реализацией поставленных задач.

В результате использования такой методологии сотрудники компании лучше воспринимают поставленные им задачи. Кроме того, система позволяет сделать цели любого бизнеса прозрачными и понятными для каждого, что в итоге повышает мотивацию и эффективность команды, считают эксперты. По итогам встречи каждый участник ознакомился с плюсами методики, инструментами ее внедрения в любой бизнес, а также получил подробный план действий.