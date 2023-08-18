Комплексная организация безопасности при проведении работ на высоте стала главной темой II Межрегионального форума по охране труда, который состоялся на базе центра опережающей профессиональной подготовки.

В нем приняли участие заместитель начальника управления социальной политики региона Елена Походаева, первый заместитель начальника управления инвестиций и инноваций Роман Чудотворов, представители компаний, занимающихся производством средств индивидуальной защиты, а также более 100 руководителей и специалистов предприятий Липецкой, Тамбовской, Белгородской и Воронежской областей.

В рамках пленарного заседания участникам продемонстрировали современные СИЗ для проведения работ на высоте и в замкнутых пространствах, рассказали, как оказать первую помощь пострадавшим при падении с высоты.

Программу продолжил выездной мастер-класс на полигоне в учебном центре «Промстрой Эксперт». Здесь эксперты презентовали участникам форума различные виды экипировки для высотных работ – стропы, мобильные анкерные системы, привязи, карабины, петли. Специалисты показали, в каких ситуациях целесообразно применять те или иные крепления. Также все желающие смогли задать специалистам интересующие их вопросы.

Сохранение жизни и здоровья работников, снижение экономических потерь работодателей – важнейшие цели современной государственной политики в сфере охраны труда, подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. «Предупредить несчастный случай всегда проще и экономически выгодней, чем потом ликвидировать тяжелейшие последствия. Для бизнеса дешевле обеспечить безопасность, комфорт, хорошие условия труда для людей, это работает на его прибыль. Ложное мнение, что затраты на безопасность не выгодны. Безопасность – это не машины, не оборудование, это безопасность в умах людей», – уверен Игорь Артамонов.