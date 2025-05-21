Мастера Липецкой области могут присоединиться к проекту «Путь ремесленника»

Форсайт-сессия для мастеров и ремесленников пройдет в Липецке 18-19 июня в Центре управления регионом (улица Первомайская, 55). Цель мероприятия – поддержка и развитие ремесленного сектора, поиск новых форм самопрезентации и взаимодействия, а также применение культурной идентичности в изделиях. Участие бесплатное, количество мест ограничено. Регистрация по ссылке до 5 июня.

Формат – практико-ориентированный с акцентом на работу в небольших группах: 20% теории и 80% практики. В программе: практикум по внедрению локальной идентичности в ремесленные изделия, разбор лучших способов представления продукции на выставках, деловая игра про формирование коллабораций и партнёрств между мастерами.

Спикерами выступят ведущие специалисты в области дизайна, предпринимательства и креативных индустрий: Алла Рам — бизнес-наставник, коуч ICF, модератор креативных сессий, игропрактик, организатор сообществ, Виктория Яровикова — бизнес-наставник, предприниматель, коуч ICF, эксперт по продвижению handmade-проектов, Надежда Зайцева — дизайнер интерьеров, наставник, лектор Высшей школы дизайна «Детали», соавтор арт-проекта «Грани времени» и «Русская палитра цвета».

Организаторами выступают липецкий Центр развития креативных индустрий Фонда поддержки МСП и московский проект «Путь ремесленника». Поддержка креативных индустрий реализуется в Липецкой области в рамках соглашения с АСИ по внедрению регионального стандарта развития креативных индустрий.

«Подобные образовательные события дают стимул к развитию творческого предпринимательства в Липецкой области. Это часть комплексной работы по поддержке МСП, реализуемой в регионе», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.