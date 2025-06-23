Мастера Липецкой области учились создавать и презентовать свои изделия по-новому

Форсайт-сессия «Путь ремесленника» завершилась в Центре управления регионом. Практико-ориентированное мероприятие объединило мастеров со всей Липецкой области. Цель сессии – помочь участникам по-новому взглянуть на своё дело: научиться лучше рассказывать о себе и своей продукции, создавать яркие выставочные концепции и использовать культурные особенности региона в творчестве.

Программа была построена так, чтобы большую часть времени участники проводили практическую работу. В командах они делились опытом, разрабатывали концепции стендов, учились самопрезентации и обсуждали возможности сотрудничества. Во второй день говорили о совместных проектах и искали вдохновение в локальной идентичности – узнаваемых образах и символах региона. Итогом стали первые эскизы новых изделий и идей, которые участники смогут доработать и реализовать в своей работе.

Перед участниками выступили ведущие эксперты в сфере дизайна, предпринимательства и креативных индустрий: Надежда Зайцева – дизайнер интерьеров с 15-летним опытом, лектор Высшей школы дизайна «Детали», автор проектов, переосмысливающих культурное наследие России, Алла Рам – бизнес-наставник, коуч ICF, директор АНО «Центр инициатив городского развития ТОЧКА», специалист по развитию территорий и сообществ и Виктория Яровикова – бизнес-наставник, эксперт по стратегическому менеджменту и развитию handmade-проектов, обладатель степени MBA.

Организаторами обучающего мероприятия выступили липецкий Центр развития креативных индустрий Фонда поддержки МСП и московский проект «Путь ремесленника». Форсайт-сессия – часть комплексной работы по развитию творческого предпринимательства в регионе. Поддержка креативных индустрий реализуется в Липецкой области в рамках соглашения с АСИ по внедрению регионального стандарта развития креативных индустрий.

«Поддержка местных мастеров и ремесленников – это вклад в укрепление МСП региона и развитие туристического потенциала, поскольку их изделия часто являются сувенирной продукцией. Кроме того, их деятельность во многом способствует сохранению культурной идентичности, потому что часто опирается на народные промыслы», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.