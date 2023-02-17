Карта страны размером 3 х 7 метров, вручную вышитая мастерами разных регионов, стала материальным наследием Года культурного наследия народов России. Над ее созданием трудились более 200 мастеров. Готовую карту представили на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге и во всех федеральных округах страны. В этом году в Чувашии планируется открыть музей «Вышитой карты России».

Как сообщили в управлении культуры и туризма Липецкой области, проект дал возможность закрепить уникальную символику липецкой земли, умения и таланты местных мастеров, образцы техник на федеральном уровне и в культурном коде России. Фрагмент, посвященный Липецкой области, изготовила народный мастер РФ, член Союза художников России, специалист Центра развития культуры и туризма Елена Зинина. За основу она взяла растительный орнамент и узоры, которыми украшали свадебные наряды. В работе применена особая вышивка крючком в технике тамбурный шов.

В Липецкой области к 70-летию региона появится своя вышитая карта. Одноименный проект отразит самобытность каждой территории региона. В нем примут участие мастера муниципальных образований, которые хранят традиции и создают изделия с уникальными узорами. Они вышьют фрагменты карты, которые станут частью цельного полотна. «Сохранять традиции и культурное наследие – наша святая обязанность. Это наша история, наши ценности, которые веками формировали характер и менталитет народа», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.