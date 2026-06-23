Мастерская добра

В Демшинке уже три года работает волонтёрская группа «Демшинский сельсовет». Создали её в 2023 году, а сегодня это уже боевая единица тыла: 15 мастериц, станок для резки спанбонда и почти 40 маскировочных сетей, ушедших на фронт.

Руководит группой специалист по воинскому учёту Ольга Лесных, которая вместе с односельчанами с самого начала организует сбор и доставку гуманитарной помощи для бойцов в зону СВО.

А в конце 2025 года в селе открылась ещё и мастерская по плетению маскировочных сетей. В группе — 15 человек, большей частью пенсионеры. Собираются в местной школе каждый день, кроме выходных, работают по два-три часа. Так что процесс плетения не останавливается.

— С выходных приходят, говорят, что уже соскучились и по общению, и по делу, — рассказывает Ольга Лесных. — А главное — ребята ждут наши сети.

Кстати, учились плести маскировочные сети у своей коллеги-волонтера из Верхней Матренки Зинаиды Крутских. К ней на обучение ездили 4 человека, целую неделю осваивали ремесло. Теперь могут обучать других сами.

Работу сильно ускорил станок для нарезки спанбонда. Раньше ездили нарезать материал опять же к Зинаиде Крутских. Это было неудобно. Теперь у демшинских мастериц своё оборудование.

— Пришла идея обратиться с такой просьбой к председателю областного Совета депутатов Владимиру Витальевичу Серикову, — продолжает Ольга Лесных. — Написала ему по электронной почте. А вскоре его помощник связался со мной и сказал, что можно забрать станок из Ельца. Мы с мужем съездили и привезли. Всё решилось в течение недели.

Сейчас нарезать полосы вручную не нужно. Станок сделал работу в разы быстрее.

Средства на покупку материала для маскировочных сетей демшинцы собирают всем миром. Сделал свой вклад в общее дело и руководитель ООО «Гелиос» Геннадий Николаевич Крутских.

Весной этого года в мастерскую заезжали гости: участники СВО с позывными «Малой» и «Шейх». Бойцы пообщались с женщинами, поблагодарили за их бескорыстный труд. Ну и, конечно, не ушли с пустыми руками: мастерицы передали им по три больших маскировочных сети.

— Сейчас у нас в работе уже 38-я по счету сеть, — подытоживает Ольга Лесных. — Большую их часть передаем на фронт через добринскую группу волонтеров-казаков, часть — лично бойцам-землякам, которые приезжают домой в отпуск.

Сама руководитель волонтерской группы из Демшинки в мае этого года была отмечена медалью за помощь фронту. Ее вручил Ольге Лесных координатор гуманитарной помощи бойцам СВО по Добринскому округу Алексей Атисков.