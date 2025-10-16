Мастерские отремонтировали в липецком театре Толстого по нацпроекту «Семья»

Масштабное обновление Липецкого государственного академического театра драмы имени Л.Н. Толстого продолжается. В этом году по нацпроекту «Семья» отремонтированы мастерские и служебные помещения, смонтированы звукоизоляция и система вентиляции камерной сцены. У театрально-образовательного центра «Дебют» появилось современное пространство для занятий и репетиций юных артистов.

Напомним, в 2023-2024 годах в здании проводился большой ремонт. Тогда обновили фасад, заменили кровлю, полы, обивку кресел, отреставрировали фреску, модернизировали малую сцену.

«Развитие театрального искусства требует создания достойных условий. Оснащение современных мастерских для художников и оборудованных репетиционных залов для одарённой молодёжи становится фундаментом для рождения новых спектаклей и творческого роста. Вложения в культуру открывают возможности для раскрытия талантов и делают высокое искусство доступным для всех жителей», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.