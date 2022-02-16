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Приговором Усманского районного суда жительница Усмани Липецкой области, 1979 года рождения, признана виновной в неуплате алиментов на содержание своего несовершеннолетнего ребенка, совершенной неоднократно.

Как установлено материалами уголовного дела, на основании судебного решения подсудимая обязана уплачивать алименты в размере ¼ части всех видов заработка на содержание 10-летнго сына.

Однако подсудимая умышленно уклонялась от исполнения судебного решения, за что привлекалась как административной, так и уголовной ответственности.

Будучи трудоспособным человеком, не работала и не принимала никаких мер для трудоустройства.

Задолженность по алиментным обязательствам составила свыше 42 тыс. рублей.

Действия подсудимой квалифицированы по ч.1 ст.157 УК РФ.

Женщина согласилась с предъявленным обвинением, однако оспаривала размер задолженности.

При этом с ребенком она не общается и его судьбой не интересуется.

Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, суд приговорил виновную к 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении.