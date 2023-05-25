В рамках областного онлайн-конкурса «Моя матаня» в Добринском районе работниками культуры МБУК «Добринская ЦКС» Клавдией Скворцовой, Светланой Максимовой, Еленой Ерохиной, Аллой Свинцовой и Татьяной Иноземцевой были проведены исследовательские работы по изучению традиций сёл Березнеговатка, Талицкий Чамлык, посёлка Плавица и станции Хворостянка. Василий Ковалёв, Виктор Першин, Татьяна Иванова, Анатолий Зверев, а также коллектив «Приволье» стали участниками конкурсной программы, по итогам которой награждены дипломами за сохранение частушечно-инструментальных традиций Липецкой области, традиций игры на хроматической гармонике и индивидуальное исполнительское мастерство.

17 мая в областном центре культуры, народного творчества и кино состоялся концерт участников и победителей. Семнадцать самобытных коллективов из разных уголков Липецкого края, в том числе Добринского района, среди которых лучшие исполнители, инструменталисты, взрослые и детские фольклорные коллективы, встретились на одной сцене и показали своё мастерство. Переливы рояльной и хроматической гармоник, страдания и озорная «матаня» звучали в исполнении Анатолия Королькова, Виктора Першина, Василия Мелихова, Константина Матюхина, Александра Ланина и других.

Зрители словно окунулись в атмосферу деревенского «пятачка», совершили невероятное путешествие по частушечным традициям области, прочувствовали разнообразие наигрышей и восхитились высоким исполнительским мастерством участников.