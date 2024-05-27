Итоги развития сферы культуры подвёл в своём выступлении губернатор Липецкой области Игорь Артамонов во время ежегодного отчёта. Он рассказал о том, сколько средств и по каким направлениям получили дома культуры, библиотеки, детские школы искусств.

За пять лет в Липецкой области было открыто девять новых дворцов культуры, еще 72 были отремонтированы. Впервые в регионе появились модельные библиотеки. Сейчас их действует 12. Для трех музеев закуплено новое оборудование. Для выступлений и показа кино в районах закуплено шесть автоклубов.

Самые масштабные изменения произошли в детских школах искусств: в 37 школах обновили материальную базу, 10 школ искусств отремонтировали, 3 реконструировали.

«Сфера культуры – это сохранение наших традиций и воспитание подрастающего поколения. Мы видим, как в домах культуры, школах искусств, музеях нуждаются наши жители. Цифры говорят сами за себя: в 3 раза выросла посещаемость культурных мероприятий в регионе», – отметил Игорь Артамонов.