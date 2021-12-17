Сегодня состоялась комиссия облсовета по вопросам депутатской этики и соблюдению Регламента. В ходе заседания было рассмотрено три вопроса. Самым резонансный – поведение депутата от фракции КПРФ Александра Ушакова во время исполнения гимна России на третьей сессии облсовета.

Как отметил председатель комиссии Максим Толстопятов, при закрытии очередной сессии во время звучания гимна Российской Федерации парламентарий Ушаков, вел себя неподобающим образом, исполнял гимн СССР. Сессия областного Совета транслировалась в сети Интернет в прямом эфире. На такое поведение депутата обратили внимание большинство присутствующих на заседании народных избранников и приглашенные лица.

Председатель фракции КПРФ в областном Совете Сергей Токарев объяснил такое поведение своего коллеги ответной реакцией на выступление депутата Анатолия Емельянова от ЛДПР.

– В силу своей молодости это была эмоциональная реакция на ту провокацию, которая была представлена депутатом Емельяновым, – считает Сергей Токарев.

– Удивительно, что мое выступление так легко поразило его психологическое состояние и вынудило петь гимн Советского союза, пританцовывая при этом, – парировал депутат Анатолий Емельянов.

Депутаты других фракций посчитали поведение молодого коммуниста Александра Ушакова неприемлемым и неуважительным по отношению к государственным символам и своим коллегам.

– Это совершенно не допустимо. То, что я наблюдала, повергло меня в шок. Какой пример подаёт депутат для избирателей? – прокомментировала ситуацию депутат от фракции «Новые люди» Юлия Соловьёва.

– В данном случае не важно членом какой фракции является депутат, такое поведение не допустимо. Это неуважение и к гимну Российской Федерации, и к гимну Советского Союза. Честно слово, как расшалившиеся дети, – отметила депутат от фракции «Справедливая Россия – патриоты – за правду» Лариса Ксенофонтова.

– С уважения гимна начинается воспитание, – добавил депутат-единоросс Дмитрий Павлов.

Председатель комиссии по депутатской этике предложил направить материалы по факту нарушения депутатом Александром Ушаковым положений закона «О Государственном гимне Российской Федерации» в Управление МВД России по Липецкой области для рассмотрения и принятия решения, а также информацию в прокуратуру для сведения.

Все присутствующие депутаты поддержали это решение. Причем «за» в этот раз проголосовали и даже парламентарии от фракции КПРФ.

На комиссии было рассмотрено ещё два вопроса. Депутат Анатолий Емельянов обратился с обращением о несоблюдении масочного режима в общественном транспорте депутатом от КПРФ Татьяной Копыловой. А фракция коммунистов в свою очередь выступила с обращением о несоблюдении этических норм депутатом Анатолием Емельяновым в связи с наличием в его выступлении высказываний в отношении В.И. Ленина. В ходе длительных дискуссий комиссией было принято решение предупредить депутатов о недопустимости нарушении законодательства, нарушения принципов депутатской деятельности и проявлении терпимости к чужому мнению.