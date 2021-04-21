Правила использования средств материнского капитала изменились для тех, кто направил их на накопительную пенсию либо планирует это сделать.

Суть изменений. Как и раньше женщины, направившие материнский капитал на формирование накопительной пенсии, могут до ее назначения отозвать свои средства и перенаправить их на другие цели. Однако теперь для таких случаев вводится срок для принятия нового решения – 6 месяцев.

Как это будет работать. ПФР известит владелицу материнского капитала о возвращении ее средств из состава пенсионных накоплений. После этого владелица материнского капитала должна в течение 6 месяцев выбрать новый вариант распоряжения своими средствами: улучшение жилищных условий, получение образования ребенком, социальная адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

Период принятия решения можно увеличить, написав заявление в ПФР о продлении срока еще на 6 месяцев. Если в течение полугода заявление на новое направление использования мама так и не подала, то в этом случае деньги автоматически будут возвращены на накопительную пенсию.

Кого не затронет нововведение. Для всех, кто является владельцем маткапитала и пока не решил, как использовать денежные средства, ничего не изменилось. Действие сертификата на маткапитал по-прежнему бессрочное. Если семья пока не планирует распоряжаться материнским капиталом, никакие заявления никуда подавать не надо. Даже те, кто получил право на маткапитал в самом начале действия Программы (в 2007 году) и еще не использовал его, могут в любое удобное время направить денежные средства на любое из разрешенных законом направлений.

Справочно. В Липецкой области выдано около 82 тысяч сертификатов на материнский семейный капитал. За все время действия программы 13 человек решили направить средства на формирование накопительной пенсии.