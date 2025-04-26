Материнского сердца тепло

Надежда Федоровна Горбенко вязать на спицах любит с детства. Жила она в многодетной сельской семье, где было принято обвязывать всех домочадцев, благо, что овец в хозяйстве держали всегда, а значит, в шерсти недостатка никогда не было.

Надежда помнит, как ранней весной отец и старшие братья, да и они — девчонки, которые постарше — стригли вручную многочисленное блеющее поголовье, как прямо на глазах росли во дворе пушистые кучи из овечьей шерсти. А дальше принимались за работу исключительно женщины: замачивали ее в воде, осторожно, чтобы не свалять, жмакали, освобождая от грязи и прошлогодних репьев, а потом также осторожно вывешивали тяжелые от воды комья шерсти на плетень.

После просушки опять же всей семьей чесали ее с помощью специальных приспособлений (чёсок), затем бабушка с мамой пряли, и вот уже на смену огромным ворохам пушистой шерсти приходили тоже приличных размеров шерстяные клубки: серые, белые, черные («жуковые», как любила говорить бабушка).

Из этого сырья и вывязывали носки, варежки, перчатки, шарфы…

Всё давным-давно ушло в прошлое. Но вот навыки, приобретенные с ранних детских лет, сохранились. Она мастерица, каких поискать. Любую вещь может изготовить.

— Когда внучки нарождались (а их у меня три) — обвязывала девчонок с головы до ног, как говорится, — вспоминает бабушка Надя. — От пинеточек до нарядных сарафанчиков.

А теперь обеспечивает вязаными изделиями наших ребят – участников СВО.

— Я даже не могу вспомнить, когда это началось, — говорит моя собеседница. — Скорее всего, прямо в первую военную зиму. Не специально вязала для СВО, просто навязала очень много носков, раздала всем своим, еще много пар осталось. А тут встретила знакомую женщину, у которой два сына воюют. Слово за слово — и предложила ей для ребят носки взять. Она с радостью приняла дар от меня. Но я не только им вязаные подарки передала, но и их сослуживцам: целый пакет тогда переправила на передовую. Так радостно у меня на сердце было! Хоть чем-то, но и я помогла нашим ребяткам.

С тех пор и пошло. Сколько носков вывязала Надежда Федоровна — она и со счета сбилась. Сначала через родственников военнослужащих передавала вязаные изделия, потом через жителя Добринки Виктора Воропаева, который постоянно переправляет гуманитарную помощь бойцам СВО, через казачьего атамана Владимира Смольянинова, через Алексея Атискова.

— Когда же успеваете такое огромное количество вязать? — спросила у Н.Ф. Горбенко.

— А что мне еще делать? — вопросом на вопрос ответила мастерица. — Я давно пенсионерка, большое домашнее хозяйство держать не могу — здоровье не позволяет. А вязать мне не сложно. За прошедшую осень-зиму пар сорок я точно связала.

— А пряжей кто обеспечивает? — зная, что пенсия у моей героини невысокая, поинтересовалась я.

— Да я и вязать стала отчасти потому, что ее у меня очень много, — ответила Надежда Федоровна. — Из прежних запасов осталась. Давным-давно моим знакомым выдавали на предприятии по производству пряжи для ковров, где они работали, зарплату собственной продукцией — большущими бабинами этой самой шерстяной пряжи (такое время было!). С тех пор много лет прошло, спрос детей-внуков на мои вязаные изделия упал, а пряжа осталась. Вот и решила я ее на нужды наших бойцов использовать. Мне это в удовольствие делать.

Показала Н.Ф. Горбенко свои «запасы»: вязать ей еще — не перевязать. Две огромные картонные коробки, заполненные большущими клубками качественных шерстяных ниток. Пряжа ровная, одинаковой толщины, значит, и изделия будут получаться без изъянов.

Продемонстрировала Надежда Федоровна и готовые вещи. Кроме приличной стопки вывязанных носков размерного ряда от 39-го до 40-последнего, похвасталась своими новинками для бойцов спецоперации — жилетками.

— Я их по весне подготовила для отправки на фронт, — пояснила мастерица. — Одну жилеточку на пуговицах связала для женщины, цвет — бордовый. Может, найдется и для этой вещички хозяйка, ведь не одни же мужчины на СВО. Вот только с отправкой замешкалась, а теперь не к чему, лето наступило.

Надежда Федоровна, как и все мы, очень надеется, что вскоре прекратятся военные действия, но тем не менее уверена, что ее изделия все равно будут востребованы:

— Ведь не в один миг бойцы наши оттуда уйдут. И границу укреплять-охранять будут, и восстанавливать разрушенное.

Свои вывязанные новинки Н.Ф. Горбенко уже знает, с кем переправить. Один ее знакомый, который на спецоперации с первых ее дней, периодически приходит в отпуск.

— Теть Надь, обязательно заберу твои жилеточки, — пообещал боец, встретившись с Надеждой Федоровной. — Сейчас там и без теплых вещей жарко (до плюс 27 температура поднимается), а к осени эти вещички ой как пригодятся…

Их встреча не была случайной. Мужчина специально увидел Н.Ф. Горбенко, чтобы передать слова благодарности от его сослуживцев, получивших зимой подарки от бабы Нади. Даже показал видео, на котором бойцы с неподдельной радостью выбирали себе шерстяные носки нужного размера и искренне благодарили незнакомую им женщину из далекого поселка Добринка за такую материнскую заботу о себе.

Кстати, Надежда Федоровна Горбенко там, на передовой, стала настоящей газетной героиней. О ней рассказала одна из фронтовых листовок. Даже снимок был опубликован. Его передал местному корреспонденту Виктор Воропаев.

«Сейчас региону и стране особенно нужны люди, готовые подставить своё плечо в трудной ситуации, – говорит губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. – Вся Липецкая область помогает нашим военнослужащим, и ваш вклад очень большой. Мы это ценим, поддерживаем и благодарим каждого из вас».

Автор: Татьяна ЛЕБЕДЕНКО.