Материнство под опекой

В Добринском муниципальном округе начала работу новая социально значимая программа «Здесь начинается жизнь». Проект, направленный на всестороннюю поддержку беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, призван стать надежной опорой для тех, кто готовится к самому важному событию — рождению ребенка.

Реализацию программы взял на себя Филиал № 4 по Добринскому району ОБУ «ЦСЗН Липецкой области». Проект стал возможен благодаря победе в конкурсе «Туда, где семья», проводимом при поддержке Фонда Тимченко. Главная особенность программы — индивидуальное сопровождение.

За каждой участницей закрепляется персональный семейный куратор. Он становится связующим звеном между женщиной и целой командой профессионалов, сопровождая подопечную на протяжении всей беременности и еще три месяца после появления малыша на свет.

Комплексная помощь включает работу специалистов разных профилей: психолог помогает справиться с тревожностью, обрести уверенность и внутреннюю опору, юрист консультирует по вопросам оформления социальных выплат, льгот и необходимых документов, специалист по работе с семьей помогает наладить отношения с близкими и создать в доме благоприятную атмосферу.

Социальный работник оказывает адресную помощь в решении насущных бытовых трудностей.

Программа «Здесь начинается жизнь» выстроена на принципах тесного межведомственного взаимодействия. Организаторы активно сотрудничают с учреждениями здравоохранения, что позволяет оперативно решать медицинские вопросы. Для удобства участниц проводятся выездные консультации специалистов.

Приятным и важным дополнением к поддержке станет подарок при выписке из роддома: каждая участница программы получит набор с предметами первой необходимости для новорожденного, что станет хорошим подспорьем для молодой мамы в первые дни жизни ребенка.

Специалисты центра приглашают к участию в программе женщин, которые нуждаются в поддержке и заботе в этот ответственный период.

Получить подробную консультацию по условиям участия можно в Филиале № 4 ОБУ «ЦСЗН Липецкой области» по адресу: п. Добринка, ул. Советская, д. 10 или позвонить по номеру 8 (4742) 55-70-90 (доб. 363).

Проект «Здесь начинается жизнь» — не просто социальная услуга, а реальный шанс для будущих мам почувствовать уверенность в завтрашнем дне и окружить своего ребенка заботой с первых минут его жизни.