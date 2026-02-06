Материнство – высшая награда. История Натальи Лысенко, в которой были труд, песни, сцена и бесконечная сила любви

Есть чем гордиться

Я внимательно рассматриваю содержимое красивой красной папки, подаренной нашей героине в день её пятидесятилетия. В ней бережно хранятся грамоты, благодарности, дипломы, характеристики с мест работы, заметки о героине в районной и областных газетах, поздравления детей и внуков. Словом, здесь все главные вехи жизни Лысенко Натальи Васильевны, активного члена Добринской районной общественной организации инвалидов, красивой, интересной, талантливой женщины.

Сама Наталья среди всех своих заслуг с гордостью выделяет Благодарность главы администрации Липецкой области в честь Дня матери за рождение и достойное воспитание детей, полученную в 2002 году. Наталья — мать четырёх дочек, которые состоялись в жизни, обрели семьи и подарили ей внуков.

Отцовская закалка

Семья, в которой воспитывалась Наталья Насонова (ее девичья фамилия), была многодетной и дружной, где труд был в приоритете. Родители маленькой Надюши (таково её настоящее имя по метрике) трудились в колхозе имени Нестерова: Василий Константинович был хлеборобом, а Ольга Ивановна — и дояркой, и свекловичницей.

Все 9 детей (5 девочек и 4 мальчика) рано познали тяжёлый сельский труд. Отец, который работал от зари до зари, всегда говорил, что в жизни надо много трудиться, чтобы достичь своей цели, надеяться надо только на себя. Наташа усвоила это с раннего детства.

Отец был непререкаемым авторитетом в семье. Когда он уходил на работу, то каждый член семьи получал определённое задание на день. Даже в школьные каникулы дети работали: отец определял кого на ток, кого на инкубаторную станцию, кого на мясокомбинат. Все приносили заработок в общую копилку, чтобы купить к школе форму, обувь, письменные принадлежности.

Наташа очень любила технику и была с ней на ты. Летом она работала штурвальным у своего отца на комбайне.

На плечах детей было и огромное домашнее хозяйство, огород почти в 100 соток. Приходилось и с младшими сидеть, когда мать была на работе. Будучи пятиклассницей вместе с сестрой Любашей ходила доить коров. Болели пальчики, руки, спина, потому что наравне со взрослыми женщинами вручную выдаивали 50 буренок на двоих. Работали и на свекловичной плантации под палящим солнцем.

Праздники детства

Отметить завершение уборочной механизаторы всегда собирались в доме Насоновых. Отец поручал матери накрыть стол незамысловатыми закусками. Она сама прекрасно пекла в печи хлеб (по 7 ковриг на семью!), уваривала квас. На посиделки приходил и тогдашний председатель колхоза И.П. Чернышов. Всё было строго, достойно. Мужики немного выпивали, курили, шутили, но не сквернословили.

Отец Натальи хорошо играл на балалайке, плясал, пел частушки и знал много русских песен. Впечатлительная Наташа жадно слушала и понимала суть протяжных задушевных песен «По диким степям Забайкалья…», «Шумел камыш» и других. Первые песни, которые девочка вначале тайком пробовала петь, были именно народными, застольными. Потом Наташа стала петь песни не только в школе на праздниках, но и на колхозных собраниях. Девочка и отлично плясала, получив первые уроки тоже от отца.

Перипетии судьбы

Конечно, трудное было детство, но по истечении многих лет Наталья Васильевна считает его по большому счёту счастливым. А настоящее горе в семью пришло тогда, когда погиб её сорокадвухлетний отец.

В это время Наташа уже училась в Задонском культпросветучилище по классу «баян». Она проучилась всего 2 месяца, когда случилось несчастье. Отец был добросовестным и безотказным человеком, его портрет всегда украшал колхозную Доску почёта. По осени он возил на тракторе сырой жом из Эртиля. Мост через реку Битюг оказался ветхим и рухнул под тяжестью техники.

Огромная семья осталась без кормильца. Кроткая, немногословная мать взвалила на свои хрупкие плечи тяжелейшую ношу. И если бы не её правильно воспитанные дети и хромой дед, её отец Иван Андреевич Быков, прошедший тяготы трёх войн, то неизвестно, что могло бы быть дальше. Отец погиб, оставив большой недостроенный саманный дом, о котором мечтал. Достраивать его пришлось самим.

Продолжать учёбу Наташа не поехала. Надо было помогать матери содержать семью. Её приняли в школу старшей пионервожатой. Директор школы Н.И. Красников, добрейшей души человек, дал ей вести часы труда, пения, классное руководство. Наталья до сих пор с благодарностью вспоминает его. Отработав несколько лет в школе, она переехала в Липецк, работала водителем трамвая.

В коллективе девушку ценили и уважали, о чём свидетельствуют грамоты и благодарственные письма. Избрали профсоюзным лидером. Будучи творческим человеком, Наталья создала эстрадную группу, где была солисткой. Всё было хорошо, но, приезжая домой, Наталья видела, как тяжело матери справляться с оставшимися пятью детьми. Да и мать просила её вернуться домой. Пришлось покориться.

Женское счастье

С первым мужем Владимиром Наталья познакомилась в д. Воскресеновке, когда дедушка взял её туда, чтобы на лошади привезти капусту от родственников. Вечером с двоюродными братишками она пошла на танцы в местный клуб. Владимир сразу положил глаз на симпатичную девушку и пошёл её провожать.

Завязалась дружба. На свидания ухажер ходил пешком в Талицкий Чамлык. Через полгода сыграли свадьбу. За 8 лет совместной жизни родились три дочки: Лена, Ольга и Любаша.

Наталья устроилась на работу секретарём народного суда. Ходить пешком в Добринку было тяжело. В Воскресеновке по протекции управляющего А.Д. Позднякова молодая мать получила должность заведующей клубом, а затем заведующей фермой.

Когда старшей дочери исполнилось 6 лет, решили переехать в Добринку, чтобы там она пошла в 1 класс. Купили небольшой домик около завода СОМ, где Наталья стала работать вначале лаборантом, потом — секретарем-кадровиком. Здесь помогала устраивать для заводских детей и рабочей молодёжи праздники, утренники, конкурсы, огоньки.

В личной жизни у Натальи произошли изменения через 2 года после того, как она приехала в Добринку. С мужем разошлись. В это время умерла мать Натальи. У неё остался неопределённым сын Сергей. Наталья без раздумий забрала брата к себе. Вместе с сестрой Любой они его выучили, проводили в армию, женили.

Второй брак у Натальи был заключён с главным инженером (на тот момент) Сома В.И. Лысенко, который поддержал её в трудное время, подставил ей плечо. В этом союзе посторонние люди много лет искали изъяны. Дескать, как такая красивая женщина могла выйти замуж за человека с явными признаками инвалидности, да еще старше её на 14 лет! В одном интервью, опубликованном в «Комсомольской правде», Наталья поделилась: «Я эти взгляды спиной чувствую…». В браке родилась четвёртая дочь Галина…

Нашла свое призвание

Долгим был путь нашей героини к работе, которая, действительно, была ей по душе. А началось все с того, что ее пригласили в РДК на должность методиста. Через год руководство, заметив незаурядные организаторские способности, утвердило её директором РДК. Здесь раскрылись творческие способности Натальи в полном объёме. Она начала петь сольно, дуэтом, в составе различных ансамблей, а также прославленного народного хора под руководством заслуженного работника культуры Г.М. Асламова. Добринские зрители помнят Н.В. Лысенко и в театральных постановках.

Работа Наталье нравилась, так как она была в своей стихии. В РДК она встретила замечательных людей, единомышленников, которые добросовестно работали на общий результат и уважали её как директора: семьи Георгия и Татьяны Асламовых, Галины и Александра Зотовых, П.И. Стрельникова, А.А. Ходыкина, Н.М. Волкову, Т.В. Незнамову, Л.Д. Потапову и многих других.

Но опять же в её жизнь вмешиваются непредвиденные обстоятельства. Однажды во время репетиции в 2004 году прямо на сцене она потеряла сознание. Это был сигнал о какой-то серьёзной болезни.

Потом было долгое обследование в разных городах, инвалидность и даже квота на операцию в институте Бурденко в Москве. Но она отказалась от операции, а по совету хороших людей обратилась к Богу. Начала ездить по храмам. И только после этого почувствовала заметное облегчение. Однако трудности не сломили её. Вступила в районное общество инвалидов, став его активной участницей. Не бросила и работу в РДК. Пела в народном хоре и хоре ветеранов «Вдохновение».

Сейчас Наталья на заслуженном отдыхе. Видит своё счастье во внуках. Кстати, бабушкой она стала рано — в 40 лет. Теперь ей за 70. К счастью, годы не властны над Натальей.

Эта стильная и ухоженная женщина по-прежнему в строю. Выступает в составе хора ветеранов, ездит с ним на концерты. Она — участница культурно-досугового клуба «Отдушина», принимает активное участие в концертах, организуемых районным обществом инвалидов. Лицо её всегда светится улыбкой.

Так держать, Наталья Васильевна!