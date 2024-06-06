В Мазейском сельском поселении депутаты выбрали главу местной администрации. Напомним, предыдущий глава поселения Николай Тимирев скоропостижно скончался. По закону в определенный период был объявлен конкурс по отбору кандидатур на вакантное место. До финального этапа конкурса были допущены главный специалист-эксперт Мазейской сельской администрации Сергей Наумов и директор Мазейского ДК Маргарита Титова.

На очередной депутатской сессии после рассмотрения концепций развития поселения народные депутаты единогласно выбрали главой Сергея Александровича Наумова, который затем принял присягу. С избранием на ответственную должность Сергея Наумова приехал поздравить глава Добринского района Александр Пасынков.

— Сегодняшнее Ваше избрание на столь ответственную должность, — сказал Александр Николаевич, — является залогом доверия местных жителей, мнение которых представляют народные избранники. Желаю Вам в новой должности крепкого здоровья, реализовать заранее озвученную концепцию развития Мазейского поселения и как можно теснее работать с депутатами и населением.

НАША СПРАВКА:

Сергей Александрович Наумов родился 20 сентября 1978 года в Добринке. После окончания школы получил высшее юридическое образование в Воронежском государственном университете. Трудовую деятельность начал в 2000 году в должности заместителя генерального директора Добринского ремонтно-строительного участка. Затем работал главой КХ «Юг», директором ЗАО «Липецкая инвестиционная компания». С 2019 года — исполнительный секретарь Добринского местного отделения партии «Единая Россия». С 2021 года трудился в отделе культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации Добринского района на должности директора МБУК «Добринская централизованная клубная система». С мая 2024 года — главный специалист-эксперт администрации сельского поселения Мазейский сельсовет. Женат. Воспитывает сына.