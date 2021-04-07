ГУ МЧС России по Липецкой области распространило экстренное предупреждение об ухудшении погодных условий с вечера среды до вечера четверга.

По данным Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с 18.00 7 апреля до 18.00 8 апреля на территории Липецкой области ожидается погода с неблагоприятными метеоусловиями: облачно с прояснениями.

Ночью умеренный, днем небольшой дождь.

Ветер ночью южный 8-13, местами порывы до 17 м/с, днем западный 9-14, порывы до 20 м/с.

Температура ночью 2-7,днем 6-11 градусов тепла.