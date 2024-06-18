В профильном министерстве отметили хорошую работу Липецкой области по подготовке укрытий и защитных сооружений. Об этом губернатору региона Игорю Артамонову рассказал начальник Главного управления МЧС России Василий Разумнов в ходе рабочей встречи. Он также отметил, что в Липецкой области снижается количество пожаров.

Также обсудили работу системы оповещения в Липецке. Профильное министерство оценивает её готовой к выполнению задач. Однако по результатам проведённых проверок были выявлены узкие места, например, когда в квартирах плохо слышно сирену. Решать задачи планируют в том числе с помощью оповещения через умные домофоны.

Обсудили и работу по обеспечению безопасности на водных объектах. Как рассказал Василий Разумнов, в этом году мест для купания стало больше – оборудованы ещё два пляжа. Всего их 64. «Необходимо усилить профилактическую работу и активнее разъяснять людям, где и как безопасно купаться. Особенно это касается детей», – подчеркнул Игорь Артамонов.