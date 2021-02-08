ГУ МЧС России по Липецкой области распространило экстренное предупреждение о вероятности чрезвычайных ситуаций в ближайшее время.

По данным Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с 18.00 8 февраля до 18.00 9 февраля ожидается погода с неблагоприятными метеоусловиями: облачно с прояснениями.

Ночью преимущественно без осадков, днем умеренный, местами сильный снег, местами метель, на дорогах снежные заносы.

Ветер восточный ночью 3-8 м/с, днем 8-13 м/с, порывы 15-18 м/с.

Температура ночью 20-25, днем 10-15 градусов мороза. Давление 749 мм рт. ст. (падение).