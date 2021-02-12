По данным Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с 18.00 14 февраля до 18.00 18 февраля на территории Липецкой области ожидается опасное метеорологическое явление – аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха 16-20 градусов мороза, что на 7-10 градусов ниже средних многолетних значений.

Главное управление МЧС России по Липецкой области обращает внимание жителей на необходимость соблюдения мер безопасности при аномально-холодной погоде:

Не пейте спиртного – алкогольное опьянение вызывает большую потерю тепла.