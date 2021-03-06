ГУ МЧС по Липецкой области распространило экстренное предупреждение о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций из-за изменения погоды.

По данным Липецкого гидрометеоцентра с 6 часов утра воскресенья, 7 марта, до вечера 8 марта на территории Липецкой области ожидаются неблагоприятные метеоусловия.

Облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, днем небольшой, местами умеренный снег, местами возможна метель. На дорогах местами гололедица.

Ветер ночью северо-западный, днем юго-западный 8-13, днем порывы 16-21 м/с.

Температура ночью 8-13 градусов мороза, днем от 3 градусов мороза до 2 градуса тепла.