По данным Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с вечера 18 февраля до 21 февраля на территории Липецкой области ожидается аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха 16-19 градусов мороза. Это на 7-10 градусов ниже средних многолетних значений.

Главное управление МЧС России по Липецкой области обращает внимание жителей на необходимость соблюдения мер безопасности при аномально-холодной погоде:

Не пейте спиртного – алкогольное опьянение вызывает большую потерю тепла.

Носите свободную одежду – это способствует нормальной циркуляции крови. Верхняя одежда обязательно должна быть непромокаемой.

Как только на прогулке вы почувствовали переохлаждение или замерзание конечностей, необходимо как можно скорее зайти в любое теплое место – магазин, кафе, подъезд – для согревания и осмотра потенциально уязвимых для обморожения мест.

Не снимайте на морозе обувь с обмороженных конечностей – они распухнут и вы не сможете снова одеть обувь. Необходимо как можно скорее дойти до теплого помещения. Если замерзли руки – попробуйте отогреть их под мышками.

Если у вас заглохла машина вдали от населенного пункта или в незнакомой для вас местности, лучше оставаться в машине, вызвать помощь по телефону или ждать, пока по дороге пройдет другой автомобиль.

Прячьтесь от ветра – вероятность обморожения на ветру значительно выше.

Если вы стали свидетелем несчастья, рядом с вами пострадавшие, необходимо немедленно сообщить об этом на телефон службы спасения 01, с мобильного 101. В Главном управление МЧС России по Липецкой области осуществляется круглосуточная работа телефона доверия – 8-800-200-5-112, 8(4742) 22-88-60.