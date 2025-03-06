Медик Лариса Александрова награждена медалью губернатора Липецкой области «За участие в специальной военной операции». Знак отличия от главы региона Игоря Артамонова она получила за мужество, самоотверженность и отвагу, проявленные при оказании медицинской помощи бойцам.

Лариса Александрова родом из Данкова. Окончила местное медучилище по специальности «фельдшер». На СВО — с августа 2022 года. Контракт с Минобороны РФ заключила вместе с супругом. «2,5 года службы. Одно подразделение и жизнь одна на двоих. Вместе прошли Запорожское, Луганское, Донецкое направления, год боролись за жизни бойцов под Авдеевкой. Храбрый медик вытаскивала солдат с поля боя — каждого до госпиталя довезла живым», — поделился в тг-канале историей Ларисы Владимировны губернатор области. Сержант Александрова была командиром медицинского отделения одного из штурмовых отрядов. Получила медали «За взятие Авдеевки», «За укрепление боевого содружества» и медаль в честь годовщины образования 10 танкового полка. Окончила военную службу в январе 2025 года, ветеран СВО.

Всего в ОЦКНТ Игорь Артамонов наградил 17 липчанок: военных волонтёров, педагогов, спортивных тренеров, бухгалтеров, кадровиков и других специалистов. Благодарностью Президента РФ Владимира Путина отмечены директор Липецкого филиала РАНХиГС Елена Гончарова и ведущий агроном регионального Россельхозцентра Надежда Скрипкина. Благодарственное письмо главы государства получили руководители муниципальных отделений «Союза женщин России» Светлана Веретенникова из Воловского округа и Елена Поняева из Краснинского района. Руководитель испытательной лаборатории Липецкой областной ветеринарной лаборатории Галина Здоровцева удостоена Почётной грамоты Минсельхоза РФ. Остальные липчанки отмечены наградами регионального уровня.