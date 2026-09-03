Медаль от губернатора

Вчера новый рабочий день главы администрации Добринского округа Александра Пасынкова начался с приятного момента. Вместе со своим заместителем Ириной Рязанцевой он вручил медаль губернатора Липецкой области Игоря Артамонова «За участие в специальной военной операции» ветерану СВО со станции Плавица Дмитрию Васильеву.

Дмитрий Олегович воевал на Краснолиманском направлении, где был старшим стрелком штурмового батальона. В ходе выполнения боевой задачи получил тяжёлое ранение в декабре 2022 года и вскоре был демобилизован. Награждён орденом Мужества. На вручение медали Дмитрий пришёл со своей супругой Светланой. Вместе они воспитывают троих детей.