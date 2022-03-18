Директор Союза строителей Липецкой области Павел Путилин на общем собрании членов Союза, которое состоялось 18 марта, сообщил о новой награде, которую планируют вручать строителям, внесшим весомый вклад в развитие отрасли. Речь идет о медали «Заслуженный строитель Липецкой области». Законопроект о новой областной награде Павел Путилин разработал как депутат областного Совета. Документ согласован с главой администрации региона Игорем Артамоновым и будет вынесен на рассмотрение на ближайшей сессии Липецкого областного Совета.

— Мы сейчас занимаемся разработкой дизайна награды. В ближайшее время макет будет представлен строительному сообществу и депутатам Липецкого областного Совета, — сообщил Павел Путилин.

Также директор регионального Союза строителей отметил необходимость поощрять государственными, областными и ведомственными наградами строителей, вне зависимости от должности которую они занимают: как руководителей предприятий и ИТР, так и рядовых работников, проявивших себя в профессии.

Также в рамках общего собрания памятный подарок — часы с дарственной надписью и поздравительный адрес были вручены Алексею Александровичу Подлуцкому, отметившему 75-летний юбилей. Алексей Подлуцкий — ветеран металлургической и строительной отраслей. Начав свою карьеру с должности мастера, прошел все ступени профессионального развития. Сегодня Алексей Александрович возглавляет Ассоциацию СРО «Объединение строительно-монтажных организаций», входит в Совет Национального объединения строителей, координирует работу по ЦФО.

Также на общем собрании были досрочно прекращены полномочия двух членов Совета — Ксении Родяшиной и Ирины Малафеевой; утверждены бухгалтерская отчетность Союза Строителей Липецкой области за 2021 год, отчет Ревизионной комиссии за 2021 год и финансовый план на текущий 2022 год.

Накануне , 17 марта, состоялись Общие собрания членов ассоциаций СРО «Строители Липецкой области» и «Проектные организации Липецкой области». В рамках одного из заседаний со строителями встретился глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов, сообщивший об мерах, принимаемых, для вывода строительной отрасли из кризиса, вызванного санкциями стран Запада.

На общем собрании СРО «Проектные организации Липецкой области» за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие строительного комплекса региона Почетной грамотой Липецкого областного Совета депутатов были награждены генеральный директор ООО «БРАНД-ХИМ» Елена Максимова, директор ООО «Проектстальконструкция» Николай Трухачев и генеральный директор ООО «НТО «ЭКСПЕРТ» Николай Черноусов.

На общих собраниях членов СРО строительных и проектных организаций также были утверждены бухгалтерская отчетность и отчет ревизионной комиссии за прошлый год и финансовые планы на 2022 год.