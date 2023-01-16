Областной турнир среди мальчиков и девочек «Мини-футбол – в школу» проходит с 3 по 29 января в Липецке на базе Футбольной академии ЛКС. В соревнованиях принимают участие команды из областного центра, Ельца, Грязинского, Лебедянского, Липецкого, Лев-Толстовского, Усманского, Добринского, Долгоруковского и Краснинского районов.

В прошедшие выходные были разыграны призовые места в старшей возрастной группе среди мальчиков 2007-2008 годов рождения. Первое место заняла команда гимназии №3 города Грязи. Вторыми стали представители школы №20 Липецка, третьими – сборная школы №3 Лебедяни. Следующие матчи в рамках турнира пройдут 21 и 22 января. Победителя и призеров определят среди юниоров 2005-2006 годов рождения. Подробнее ознакомиться с программой игр можно здесь.

Приобщение юных липчан к физкультуре и спорту – одно из приоритетных направлений деятельности областных властей под руководством Игоря Артамонова. «Хорошая физическая подготовка и привычка к здоровому образу жизни во многом определяют успешную жизнь современной молодежи. Для достижения лучших результатов в Липецкой области есть все возможности», – подчеркивает губернатор региона.