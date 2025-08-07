Медиалица Липецкой области могут стать «Голосом региона» и выиграть 1 миллион рублей

Журналисты, блогеры и медиаспециалисты из Липецкой области могут подать заявку на премию в сфере медиа и журналистики «ШУМ» в номинации «Голос региона», которая проводится в рамках Всероссийского проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Номинация создана для тех, кто с любовью и профессионализмом рассказывает о жизни малой родины, отмечают организаторы. Подать заявку на неё можно до 17 августа по ссылке.

В номинации «Голос региона» могут принять участие представители самых разных профессий, работающие в региональных СМИ, а также авторы, ведущие собственные медиапроекты, в возрасте от 18 до 35 лет. Строгих рамок формата нет – это могут быть цикл телепередач или видеороликов, статьи, блоги и видеоблоги, новостные телеграм-каналы, подкасты, сайты, публикации в печатных СМИ, документальные фильмы, анимация и многое другое. Материалы должны быть опубликованы в период с 1 июня 2024 года по 1 июня 2025 года. В премии можно участвовать и с коллективным проектом. В этом случае представитель команды подаёт заявку от имени проекта, а остальные участники также регистрируются на сайте премии, указывая название проекта и данные представителя. На очный этап конкурса смогут поехать до трёх человек от команды.

Цель премии «ШУМ» – объединить и поддержать талантливую молодежь, которая создает общественно значимый контент, поднимает важные темы и формирует позитивный образ регионов. Авторы могут рассказывать о культурной жизни и внутреннем туризме, снимать репортажи о значимых событиях, брать интервью у почётных жителей, поднимать вопросы экологии, экономики и социальных изменений. «Голос региона» – совместная номинация проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей» и арт-кластера «Таврида». Организаторы отмечают, что это возможность для жителей Липецкой области донести свою историю до широкой аудитории и быть услышанным на федеральном уровне.

Победителей номинации «Голос региона» ждет признание профессионального медиасообщества и денежный призовой фонд. За первое место предусмотрено вознаграждение в 600 тысяч рублей, за второе – 300 тысяч рублей, за третье – 100 тысяч рублей.

В прошлом году премия «ШУМ» собрала более 10 000 заявок от медиаспециалистов из всех уголков России. В этом году конкурсная программа включает 12 номинаций – от детских и студенческих до федеральных.