Медиацентр откроется в Липецком металлургическом колледже к новому учебному году 2024-2025. С 1 сентября посещать его будут больше 100 студентов.

Сейчас в учебном заведении ремонтируется студия, где будут проводиться занятия. Необходимое оборудование — станция записи и монтажа, видеокамера, микрофоны и другая техника уже закуплена. Преподавать азы медиажурналистики в кружке будут пять преподавателей, прошедших обучение по программе повышения квалификации.

Центр создаётся на средства национального проекта «Образование» в рамках направления «Успех каждого ребёнка».

«Интеграция медиаобразования в учебный процесс играет важную роль в подготовке специалистов, способных эффективно работать в современном информационном пространстве. Такие занятия помогут развить у учащихся колледжа творческие и коммуникационные навыки, что критически важно для успеха в любой профессиональной сфере», — прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.