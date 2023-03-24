Профилактическая акция «СТОП инсульт!» прошла в поликлинике Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол». Она включает профилактические осмотры для ранней диагностики болезней сердечно-сосудистой системы и консультации, направленные на предупреждение инсульта и пропаганду здорового образа жизни. В 2019 году участниками акции стали около 670 человек, впервые заболевания были выявлены почти у 60 пациентов.

В этом году в рамках акции участники проходили антропометрию, измерение артериального давления, электрокардиографию и эхокардиографию (по показаниям), анализ крови на липидный профиль (предварительный) и общий холестерин, а также целый ряд других обследований. Впервые заболевания были выявлены у трех человек.

Кроме того, для всех участников акции в холле учреждения работали информационно-образовательные площадки. Специалисты областного Центра общественного здоровья и медицинской профилактики провели викторину по профилактике инсульта. На островке здоровья областного врачебно-физкультурного диспансера жители получили консультации по физической активности с демонстрацией упражнений для индивидуальных занятий.

Работала и площадка областного наркологического диспансера, где можно было пройти обследование на смокелайзере – медицинском приборе, который определяет концентрацию угарного газа в выдыхаемом воздухе. Специалисты Центра последипломного образования организовали мастер-класс по обучению принципам сердечно-легочной реанимации при несчастных случаях и внезапных состояниях. На всех площадках можно было получить буклеты и листовки, в том числе по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и пропаганде здорового образа жизни. А волонтеры-медики Липецкого медицинского колледжа провели среди участников акции анкетирование по изучению факторов риска инсульта для выявления предрасположенности населения к развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

В этом году «СТОП инсульт!» будет проходить ежемесячно по графику в одной из поликлиник Липецка. На обследование могут прийти горожане, живущие на территории обслуживания медучреждения и прикрепленные к нему. Следующая акция состоится 19 апреля в поликлинике Липецкой городской больницы №4 «Липецк-Мед».

Инсульт относится к самым опасным и распространенным болезням XXI века, отмечают эксперты. Больше всего ему подвержены пожилые люди, однако болезнь «молодеет» с каждым годом, все чаще инсульты фиксируются у молодых людей, подростков и даже детей. «Профилактика заболеваемости, охрана здоровья жителей региона являются одними из приоритетных направлений деятельности органов власти, – подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. – Значительные усилия в этой сфере способствуют улучшению качества диагностики и лечения ряда заболеваний, внедрению новых методик обследования и реабилитации, укреплению материально-технической базы регионального здравоохранения».