Медики Липецкой области повысят свою финграмотность

Министерство здравоохранения Липецкой области, Отделение Липецк Банка России и Липецкий филиал Финансового университета при Правительстве РФ заключили соглашение о взаимодействии по повышению финансовой грамотности сотрудников лечебных учреждений региона. Документ подписали управляющий Отделением Липецк Дмитрий Чебряков, министр здравоохранения области Анна Маркова и директор филиала Финансового университета Надежда Нестерова.

Подписание соглашения было приурочено ко Дню медицинского работника, который отмечался в минувшее воскресенье. Документ предусматривает организацию финансовых викторин и онлайн-занятий для медицинских работников. В учреждениях здравоохранения появятся уголки финграмотности, будут транслироваться видеоролики о кибербезопасности, запланирована серия фотовыставок Банка России. Преподаватели и студенты Финансового университета прочитают лекции по финансовой грамотности в лечебных учреждениях.

По итогам занятий будет сформирована группа волонтеров финансового просвещения из числа медработников, которые проведут тематические занятия среди пациентов. Как отметили представители банковской сферы, обучение основам финансовой грамотности воспитает в жителях региона дисциплину и ответственный подход к семейному бюджету, а также обезопасит от мошенников.

«Всегда приветствуем такие инициативы, которые без отрыва от основной занятости помогут липчанам стать финансово грамотнее, защитят от рисков стать жертвой преступников, а также от необдуманных решений, связанных с денежными тратами и вложениями», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.