В общеобразовательной школе села Тербуны Липецкой области открылся медико-фармацевтический класс. Для этого было заключено пятистороннее соглашение между муниципалитетом, управлением образования и науки региона, управлением здравоохранения, самой школой и ВГМУ им.Бурденко. Теперь десятиклассники будут изучать профильные предметы с педагогами вуза, выезжать на экскурсии и участвовать в олимпиадах университета.

Ранее школа подписала соглашение с Елецким медицинским колледжем. С учениками 9-х классов будут проводить профориентационные занятия на базе колледжа. Запланированы мастер-классы по лечебному, сестринскому делу, фармации и лабораторной диагностике. Специалисты колледжа будут углубленно преподавать ребятам химию и биологию.

«Подготовка высококвалифицированных кадров на базе среднего специального образования в Липецкой области ведется в системном режиме. Работа идет сразу в нескольких образовательных учреждениях: Липецком, Елецком медицинских колледжах, а также в Усманском филиале», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В 30 школах Липецкой области создано 48 медицинских классов и 6 медицинских групп.