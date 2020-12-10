Медико-производственная компания «Елец» будет выпускать больше шприцев и инъекционных игл

Фонд развития промышленности России выделил 130 млн рублей медико-производственной компании «Елец» на расширение производства. Средства поступят в рамках программы «Противоэпидемические проекты».

На федеральные деньги предприятие планирует увеличить выпуск одноразовых инъекционных игл, шприцев однократного применения и устройств для переливания инфузионных растворов. Рост объёмов производства обусловлен высокой востребованностью этих изделий со стороны медицинских учреждений. В течение 2020-2021 годов в рамках проекта предприятие планирует выпустить 100 млн игл, 87,5 млн шприцев и 15 млн устройств для переливания.

«В период пандемии оснащение больниц и поликлиник региона на особом контроле. Сегодня в наших медучреждениях есть всё необходимое для борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Расширение производства медицинских изделий в Ельце позволит ситуации оставаться стабильной», – отмечает руководитель Липецкой области Игорь Артамонов.