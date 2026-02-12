Медицинская помощь рядом с домом будет у жителей двух сёл Чаплыгинского округа

Два современных фельдшерских пункта (ФП) строят в Чаплыгинском округе — сёлах Буховое и Зенкино. Работы ведутся по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».

В ФАПах будут процедурный и кабинет фельдшера, а также зона ожидания. Особое внимание уделено требованиям доступной среды. Для маломобильных граждан в обеих пунктах предусмотрены увеличенные по ширине дверные проёмы.

«Для нас важно, чтобы качественная медицинская помощь была доступна каждому жителю, где бы он ни находился. Теперь жителям сёл Буховое и Зенкино не придется ездить за десятки километров, чтобы измерить давление, сделать прививку или проконсультироваться со специалистом», — считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.