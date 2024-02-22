Управление здравоохранения Липецкой области информирует жителей города Липецка и Липецкой области о порядке работы государственных медицинских организаций в праздничные дни февраля 2024 года. 23 и 25 февраля поликлиники не работают. 24 февраля – по графику субботнего дня с приемом вызовов для участковой службы, для оказания неотложной помощи до 14:00.

Травмпункты Липецка в городской больнице скорой медицинской помощи № 1 (ул. Космонавтов, 39), горбольнице №3 «Свободный сокол» (ул. Ушинского, 10) и горбольнице №4 «Липецк-Мед» (ул. Коммунистическая, 24) все дни работают круглосуточно. Детское население областного центра обслуживает травмпункт Областной детской больницы (ул. Московская, 6а). Подростки от 15 до 17 лет могут обращаться и в травмпункты больниц «Свободный сокол» и «Липецк-Мед». Травмпункты Ельца в поликлинике городской больницы №1 имени Н.А. Семашко (ул. Советская, 62) и детской поликлиники Елецкой городской детской больницы (ул. 220 Стрелковой дивизии) также работают в круглосуточном режиме. Экстренная госпитализация осуществляется в соответствии с графиком дежурств стационаров.

Пациенты, нуждающиеся в экстренной офтальмологической помощи, могут обращаться в офтальмологическое отделение Липецкого областного клинического центра (ул. Ленина, 35). В случае необходимости экстренной стоматологической помощи, обращаться следует в кабинет хирургической стоматологии Областной стоматологической поликлиники – стоматологического центра (ул. Циолковского, 22).

«Мы надеемся, что липчане хорошо проведут длинные выходные и им не потребуется обращаться к медикам. В любом случае учреждения будут готовы оказать всю необходимую помощь. База для этого есть, врачи у нас хорошие. В регионе серьезное внимание уделяется развитию и модернизации системы здравоохранения», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.