Автопарк медицинских организаций региона пополнился 19 новыми легковыми автомобилями. Ключи от 11 машин повышенной проходимости LADA NIVA и восемь вместительных универсалов LADA LARGUS передали представителям 12 больниц и поликлиник области. Новый транспорт распределен между медучреждениями Липецка и Ельца, а также Лебедянского, Елецкого, Усманского, Долгоруковского и Данковского муниципальных округов.

Закупка прошла в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» из федерального и областного бюджетов.

Автомобили задействуют для выездов участковых терапевтов, педиатров и фельдшеров к пациентам на дом, транспортировки жителей в районные и областные медцентры на обследования, а также для оперативной доставки биоматериалов в лаборатории и привоза льготных лекарств жителям отдаленных сел.

Обновление медицинского автопарка в Липецкой области ведется системно. За период с 2021 по 2025 год по программе модернизации первичного звена в районные и центральные районные больницы уже поступили 133 автомобиля, включая спецтранспорт на базе ГАЗ и УАЗ. С учетом новой поставки общее число машин, переданных поликлиническому звену, достигло 152 единиц.

«Первичное звено — это основа всей системы здравоохранения, то, с чем люди сталкиваются в первую очередь. Наша задача — сделать так, чтобы качественная и своевременная медицинская помощь была одинаково доступна каждому жителю региона, вне зависимости от того, живет он в областном центре или в небольшом отдаленном селе. Новый транспорт сделает врачей мобильнее, сократит время ожидания на вызовах и существенно облегчит ежедневный труд наших медиков», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.