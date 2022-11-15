Новый профильный медицинский класс открылся в лицее села Хлевное. 15 десятиклассников ждет углубленная программа по химии и биологии. Учебные аудитории оборудованы специальной мебелью для хранения химических реактивов, микроскопами, а также цифровым оборудованием для лекций и вебинаров. Помогать школьникам в изучении медицины будут преподаватели Воронежского медицинского университета. В перспективе планируются — экскурсии в отделения Хлевенской районной больницы, встречи с врачами разных специальностей.

«Регион очень заинтересован в медицинских кадрах, – неоднократно подчёркивал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. – Мы проводим большую работу по привлечению медиков. Многие уже воспользовались предлагаемыми мерами поддержки и выбрали для работы Липецкую область. Надеюсь, что открытие профильных классов будет способствовать укреплению кадрового состава наших медицинских учреждений».

Профильные классы созданы в Липецке, Грязи, Добринке, Ельце, Задонске, Усмани, Лебедянском, Чаплыгинском и Хлевенском районах, где обучаются более 600 школьников.