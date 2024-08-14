Еще одно медицинское учреждение строится в Липецкой области в рамках национального проекта «Здравоохранение» программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». Сдача фельдшерско-акушерского пункта в селе Братовщина Долгоруковского района по графику назначена на четвертый квартал 2024 года. Но рабочие на стройке уверены, что при нынешнем темпе работ успеют закончить раньше. Сегодня ход строительства проверил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в рамках своей поездки в Долгоруковский район.

«В селах Липецкой области создаются современные медицинские объекты, в которых жители могут получить первичную медико-санитарную помощь в комфортных условиях. Это не приспособленные под медпункты учреждения, а здания, которые строятся специально для оказания медицинской помощи людям с плохим самочувствием или имеющим хронические заболевания. В них все продумано, чтобы очередной поход к врачу прошел без лишнего стресса», – отметил губернатор Игорь Артамонов.

В Братовщине к ФАПу прикреплено около 1100 человек, из которых больше 200 – дети. Сейчас медицинскую помощь им оказывают в старом здании, приспособленном под медпункт. Прием ведут фельдшер и акушерка. В среднем ежедневно к ним обращаются около 30 человек.

ФАП строится по блочно-модульной технологии. В здании будет своя регистратура, кабинеты фельдшера, акушерки, процедурный и аптечный пункт. Для людей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена специальная туалетная комната, поручни, пандус. Будет проведен высокоскоростной интернет для организации онлайн-консультаций. В новом ФАПе жители смогут получить медицинскую помощь, консультации по лечению, пройти профилактические медицинские осмотры, диспансеризацию, вакцинацию согласно национальному календарю профилактических прививок.

Всего в Долгоруковском районе работает 24 фельдшерско-акушерских пункта и одно отделение общей врачебной практики.