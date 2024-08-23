Полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щёголев и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов посетили детский сад «Знайка» в селе Доброе, построенный по программе Министерства сельского хозяйства РФ «Комплексное развитие сельских территорий».

В садике создано пять групп для детей от 2 до 7 лет. Его посещают 105 малышей. В учреждении применяются современные здоровьесберегающие технологии – есть просторный медицинский и процедурный кабинет с современным оборудованием, соляная комната с «морским» микроклиматом для профилактики различных заболеваний, проводятся занятия по лечебной физкультуре.

Помимо основной общеобразовательной программы для дошколят в садике реализуется дополнительная – по художественной направленности «Волшебные нотки». Также используются современные STEM-технологии, развивающие особые интеллектуальные способности, коммуникацию, креативность, навыки ведения проектной деятельности. Кроме того, в «Знайке» практикуется раннее трудовое воспитание и профориентация по освоению навыков ведения сельского хозяйства. В 2024 году открыта медицинская группа дошкольников. Садик дети закончат с тремя годами медподготовки. Первый год — изучение строения тела, второй — знакомство с врачебными специальностями, третий — навыки оказания первой помощи. Преподаёт педиатр местной поликлиники.

«Новые образовательные учреждения в регионе – это современные пространства, где реализуются самые передовые и важные для развития и воспитания подрастающего поколения программы», – отметил Игорь Артамонов.