Медовая ярмарка проходит в Липецке

Мед разных сортов, а также мед в сотах и пергу могут купить липчане и гости Липецка до 16 августа в Нижнем парке в районе Липецкого бювета. Здесь проходит традиционная тематическая ярмарка, на которой продукцию представляют личные подсобные хозяйства региона.

В продаже на ярмарке и пользующийся большой популярностью липовый мед, и гречишный, и разнотравный, и чернокленовый. Последний привлекает особое внимание покупателей. Умеренно сладкий, густой и не очень терпкий на вкус сорт является ранним и долго не кристаллизуется, сообщили в управлении сельского хозяйства Липецкой области.

О полезных свойствах меда известно давно, рассказали в управлении. Он усваивается человеческим организмом на 100%. Сочетание микроэлементов в меде очень близко к содержанию микроэлементов в человеческой крови. Он также является лечебно-профилактическим средством, укрепляющим и омолаживающим организм.

«В Липецкой области пчеловодством занимается большое количество личных подсобных хозяйств, – отметил начальник областного управления сельского хозяйства Олег Долгих. – В регионе сформирован реестр пчеловодов, в который вошли почти 2000 пасек».

«Пчеловодство имеет важное хозяйственное значение и дает целый ряд ценных продуктов, находящих применение во многих отраслях промышленности», – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.