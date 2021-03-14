Перед Масленицей на Руси старались успеть пожениться, ведь после начинался пост, затем Пасха, посевная — и так до осени. В феврале добринцы заключили 7 браков. Это на один меньше, чем в январе, но и месяц-то ведь самый короткий в году!

Сыграть свадьбу в феврале решили и молодожены Владислав и Анастасия Лихачевы, потому что в этом месяце у них совпали отпуска. Невеста родом из Добринки (работает дознавателем в полиции), жених — плавицкий.

— Встречались с будущим мужем ровно год, — рассказывает Настя. — Считаю, что это оптимальный срок для того, чтобы хорошо узнать друг друга и принять взвешенное решение о вступлении в брак. Супруга ценю, прежде всего, за надежность и умение поддержать во всем и всегда. Честно говоря, о пышной свадьбе не мечтали. Хотелось скромной церемонии в кругу близких людей. Но получилось по-другому: веселое торжество, белое платье с фатой…

Как и планировали, расписавшись, молодожены отправились в свадебное путешествие в Сочи. И, по словам Анастасии, не пожалели. Даже зимой там есть на что посмотреть и куда сходить, да и температура для зимы была вполне комфортной — девять градусов выше нуля.

Такое вот красивое начало семейной жизни получилось у молодой четы Лихачевых.