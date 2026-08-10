Медпомощь — каждому

В селе Хворостянка возводят новый фельдшерско-акушерский пункт.

Современное здание призвано заменить старый объект, который давно перестал отвечать актуальным медицинским стандартам и пришел в ветхое состояние. Новый ФАП станет полноценным центром первичной помощи, где селяне смогут получать качественные медицинские услуги в комфортных условиях.

— Новый ФАП будет оснащен всем необходимым для оказания первичной медицинской помощи, — рассказала главный врач ГУЗ «Добринская ЦРБ» Алевтина Третьякова. —

Проектом предусмотрено создание уютных кабинетов для приема пациентов, современного процедурного кабинета. Развитие первичного звена здравоохранения — приоритетное направление в нашей работе. На сегодняшний день в Добринском округе уже функционируют 17 ФАПов и 10 центров общей врачебной практики (ЦОВП), которые обеспечивают доступность медицины даже в самых отдаленных населенных пунктах.

Также в нашем регионе одновременно возводят 11 подобных фельдшерско-акушерских пунктов и две женские консультации.

Реализация этих значимых социальных проектов позволит значительно повысить качество и оперативность медицинской помощи, сделав ее по-настоящему доступной для каждого жителя области.