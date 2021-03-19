18 марта Липецком областном центре по борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями состоялась церемония награждения медицинских работников нагрудным знаком Даши Севастопольской – одной из высших наград Российского Красного Креста, учрежденной за личные и коллективные заслуги перед обществом.

В рамках мероприятия наградили 14 медработников, которые в 2020 году трудились в тяжелейших условиях, отдавая все свои силы на борьбу с распространением коронавирусной инфекцией.

Отбор кандидатов проводил президиум регионального отделения Российского красного Креста.

«Сегодня здесь наш авангард – это настоящие профессионалы своего дела. Это те люди, на которых можно положиться, без них мы не смогли бы победить эту страшную беду под названием коронавирусная инфекция», – отметила председатель Липецкого областного отделения Общероссийской Общественной Организации «Красный Крест» Любовь Колчева.

«Конечно, очень приятно, когда твою работу замечают и ценят. Весь этот год мы жили на работе, при этом работать было очень тяжело. Получение такой высокой награды подстегивает меня работать дальше», – рассказала врач-инфекционист Липецкой областной клинической больницы Екатерина Федорова.

«Нагрудный знак Даши Севастопольской» учрежден в 2013 году Общероссийской общественной организацией «Российский Красный Крест» и является одной из наивысших наград Российского Красного Креста.

Нагрудным знаком Даши Севастопольской награждают тех, кто имеет особые заслуги перед обществом в реализации идей гуманизма и сострадания к людям. Нагрудный знак носится на правой стороне груди и располагается ниже правительственных наград.